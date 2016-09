La olimpiadas de Moisés Nieto se combinan con el caos de Manémané

Vuelve Moisés Nieto y Miguel Bercé, director creativo de la firma ManéMané, a compartir pasarela. Un contraste de personalidades y de propuestas.

Pese a la juventud de Moisés Nieto y sus solo cinco años desde la creación de su firma, el diseñador andaluz ha demostrado que con sus colecciones eclécticas está consiguiendo mucho. Se dedica esta pasarela a su esfuerzo. Un esfuerzo que ha tenido sus frutos pues ha sido reconocido este año con uno de los premios más importantes de la moda española, el Who’s On Next 2016. «Este galardón me da un empujón a mi empresa», reconoció al recibirlo.

Sobrevivir en el mundo de la moda no es fácil, y Moisés Nieto tiene los pies en la tierra y debe ser por eso que hace poco descubrimos que su taller se asienta en uno de los barrios más modestos de la capital, Carabanchel. Una moda que se están extendiendo entre nuestros creadores, pues Maya Hansen se asentó hace años en el barrio madrileño de Villaverde.

Y a esa lucha por superar obstáculo dedica el diseñador andaluz sus propuestas para la primavera-verano 2017. Cuando se acaban de celebrar los Juegos Olímpicos, Moisés se remonta a los de Munich de 1972 y al trabajo que el diseñador gráfico alemán Otto Aicher desarrolló: una cartelería con los signos de comunicación visual, que inspiran y completan el concepto para dar color, silueta y textura. Pantalones de chándal, bombers, chaquetas de judo, bodys ajustados de lana, faldas plisadas en homenaje a las tenistas... Todo con mucho color.

ManéMané, en su segunda colección en la pasarela madrileña, hizo una mezcla de estilos, de culturas, de estructuras, de prendas incombinables... La explicación está en que no sólo él estaba detrás del diseño, había muchos diseñadores amigos que han intervenido y que han querido recordar su adolescencia. Y así ha sido: un collage de imágenes.