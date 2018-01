Mercedes-Benz Fashion Week Madrid La moda no tiene edad para Duyos El diseñador, con veinte mujeres ajenas al mundo del modelaje, ha puesto sobre la pasarela elegancia, gusto y estilo

Marisol Navarro

En el mundo de las pasarelas, cualquier diseñador crea sus prendas para la colección y luego hace un casting con las modelos. Ese es el proceso normal. Pero ahora llega el turno de Juan Duyos, que no hace nada, o casi nada, siguiendo los patrones establecidos. «Yo soy feliz haciendo lo que hago, poniendo guapa a la mujer. No quiero más. No necesito más», nos confesaba momentos antes de entrar al desfile. Él hace su moda, la que le gusta, la que gusta a sus clientas. Y la hace a fuego lento, sin prisas, pero pisando fuerte.

«Una vez que elegí a mis mujeres, a las que quería vestir, he hecho las prendas. En un mano a mano. He vuelto a lo que hacía en mis inicios, y me encanta», nos confesaba entre risas y nervios. Y el resultado lo hemos visto momentos después. Y no podemos decir nada más que como a los toreros: ole. Ole por reivindicar a la mujer normal, a la mujer con más edad, a la mujer no perfecta.

Así, rompiendo moldes y consejos nos ha presentado su colección, «Un viaje lento» (patrocinado por la Guía Repsol), donde veinte mujeres han desfilado por la pasarela. Veinte mujeres, no veinte modelos. Amigas, vecinas, hermana, «una señora que vi por la calle con un cuerpazo», se reía al recordarlo; «mujeres generosas, valientes y poderosas», dice Duyos. Solo por eso merecen ser mencionadas una a una: Begoña Rodrigo, cocinera y propietaria del restaurante «La Salita» de Valencia (un Sol Repsol), Cristina Ybarra, Brianda Fitx James, Cristina Lozano, Pato Duyos, Margarita Ruyra, Sabine Jost, Barbara Pan, Ana de las Heras, Blanca Zurita, María de la Puerta, Anouk de Gruyter, Bea Novoa, Yolanda Gil, Cristina Sánchez de Movellán, Fabiola Toledo, Paloma Morales, Coral Rivera, Natalia López, Ishtar Espejo, Pino Montesdeoca, Daiane Conterato, Elodia Prieto, Marie Piovesan, Marina Pérez (la modelo que ha desfilado para él desde su primera pasarela), Mayka Merino, Gurus Segovia, Merel, Patrizia Casarini y Natalia Sabe.

Veinte mujeres que, con elegancia, gracia y maestría, han demostrado que la buena moda no tiene edad. «Sois vosotras la fuente que sostiene la moda. La mujer de la calle. A ellas va dedicada esta colección», sentencia el diseñador.

Con un patronaje exquisito, una artesanía que se aprecia en cada una de las prendas, unos colores que van del blanco y negro, al pirita, nude, dorado, plata, azul noche, malva, amarillo, verde esmeralda, ha dibujado siluetas sencillas combinadas con otras de mayor volumen. Vestidos con escote, con transparencias; abrigos de pelo y piel, trajes pijamas, faldas cortas, pantalones de talle alto… A cual más espectacular. Siluetas no muy ajustadas y muy acordes para la mujer que lo vestía. En realidad para cualquier mujer. Ole.