Esta es la agenda de lo que se podrá ver en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid

La semana más esperada en el mundo de la moda de nuestro país ya en marcha. Andrés Sardá será el primero en inaugurar uno de los salones de IFEMA esta edición que nos hará cómplices de todas las novedades y tendencias que veremos en la primavera-verano 2017. Allí, seremos testigos de diferentes desfiles que repasamos a continuación y que tendrán como colofón final las presentaciones de las jóvenes promesas del diseño español, dentro de la plaforma de EGO.

Cabe destacar que en esta 64ª edición de la pasarela madrileña, se echará en falta la participación de David Delfín, debido al delicado momento que esta pasando por problemas de salud. Tampoco desfilará esta edición Roberto Verino, que ha optado por adherirse a la tendencia see now, buy now y ha presentado su colección para este otoño-invierno de 2016-2017 en el marco de la otra gran pasarela que se celebra durante la Semana de la Moda de Madrid: MFSHOW. Por otro lado, habrá nuevos rostros como los de Luke Leandro Cano, que se reincorpora al calendario de desfile en IFEMA tras estar ausente la pasada edición. Su desfile será compartido, junto con Esther Noriega. Y la que se suma por primera vez a esta pasarela es Malne, compuesta por los diseñadores Juanjo Mánez y Paloma Álvarez.

El calendario de todo lo que se podrá ver estos días en Cibeles es el siguiente:

Jueves, 15 septiembre

DESIGUAL Re-See Colecciones Primavera / Verano 17

Casa del Lector – Matadero Madrid

Entrada por Paseo de la Chopera 6/10

Centro cultural casa del reloj de 12.00h a 18.00h

Invitación directa de la marca.

Viernes, 16 septiembre

Viernes, 16 Septiembre

11:00 ANDRÉS SARDÁ

14:00 ANGEL SCHLESSER

17:00 DEVOTA & LOMBA

20:00 MOISÉS NIETO

MANÉMANÉ

12:30 AGATHA RUIZ DE LA PRADA

15:30 ROBERTO TORRETTA

18:30 JUAN VIDAL

Sábado, 17 septiembre

11:00 DOLORES CORTÉS

ULISES MÉRIDA

14:00 JUANJO OLIVA

17:00 HANNIBAL LAGUNA

20:00 ION FIZ

12:30 FRANCIS MONTESINOS

15:30 ANA LOCKING

18:30 DUYOS

Domingo, 18 septiembre

11:00 MAYA HANSEN

MARÍA ESCOTÉ

14:00 AMAYA ARZUAGA

17:00 MARIA KE FISHERMAN

12:30 TERESA HELBIG

15:30 AILANTO

18:30 JUANA MARTÍN

Lunes, 19 septiembre

11:00 FELIPE VARELA

14:00 THE 2ND SKIN

17:30 LUKE LEANDRO CANO

ESTHER NORIEGA

12:30 ALVARNO

16:00 JORGE VÁZQUEZ

19:30 Entrega Premio L’Oreal

MALNE

Martes, 20 septiembre

Samsung EGO

Sala Bertha Benz

10:30 Samsung EGO Innovation Project

ABRAHAMSSON

14:00 EUPHEMIO FERNÁNDEZ

44 STUDIO

18:00 HABEY

ALBEC BUNSEN

12:00 MARIO COELLO

FERRANDIZ

16:00 NOUMAN

ELENA RIAL

20:00 Entrega Premio Mercedes-Benz Fashion Talent

ANNA K

Mercedes-Benz Fashion Days Kiev

XEVI FERNANDEZ