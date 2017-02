La colección más «bakala» de María Ke Fisherman

Luz blanca, seis motos cubiertas por fundas grises y el atronador sonido de un tema de música de bakalao. Arranca el desfile de María Ke Fisherman, sin duda el más provocador e irreverente de la jornada. La firma del dúo creativo, María Lemus y Víctor Alonso, presentan una colección inspirada en el movimiento nacional bakala de finales de los años 90, en el que una generación encuentra en la música hardcore su vía de escape con templos como Pont Aeri.

La línea es muy clara, abrigos de pluma cortos en dos colores, pantalones de chándal desmontables y botas de goma que evocan el «streetwear» de las chicas de barrio. Todos los looks se coronan con una gorra deportiva, que oculta un rapado ficticio que exhiben uniformemente todas las modelos. En el backstage, más de una se sorprende a sí misma al mirarse en el espejo durante los últimos retoques y se niegan a hacerse fotos con la cabeza descubierta.

Las prendas más desenfadas se alternan con piezas en tartanes de lana, croché y punto de dos agujas, pero sin abandonar nunca la línea del movimiento bakala, que ejerce como hilo conductor de esta colección realizada en colaboración con la marca de neumáticos Bridgestone.

En la segunda mitad del desfile cobran protagonismo jerséis transparentes de mohair y pantalones unidos a faldas que se desmontan y camisas deconstruidas unisex. La oscuridad predomina en una colección en la que los rojos, azules y amarillos se superponen con blancos y negros. La bandera de España se estampa en pantalones y camisas.

El front row, abarrotado, como siempre estalla en júbilo al finalizar el desfile mientras suena «Fly on the wings of love» con el carrusel final.