Vicente Calderón, un estadio para la eternidad

Tarde para la emoción, los sentimientos y los recuerdos, incontables recuerdos, a orillas del Manzanares, testigo mudo del último medio siglo del Atlético de Madrid. Llega la hora de la despedida del Vicente Calderón, al menos en un partido oficial de su propietario. El momento que muchos veteranos abonados rojiblancos habrían querido no tener que ver presenciar nunca porque la de este estadio es la historia de sus vidas. Partido a partido, temporada a temporada, han envejecido juntos. Por eso, aún se resisten a creer que ya no habrá más domingos como éste, pero el traslado al nuevo Metropolitano ya no tiene marcha atrás. «Como futbolista y como entrenador, ha sido un lugar que quedará en la historia de mi vida». La reflexión de Simeone al ser preguntado este sábado por sus sensaciones previas al encuentro del adiós es idéntica a la de miles de hinchas que se preparan para una jornada en la que resultará difícil quitarse el nudo de la garganta. Cariño eterno que provoca el fútbol aunque muchos, como se cantará en las gradas por última vez, «no lo pueden entender». Con la Champions ya asegurada, los tres puntos en juego solo afectan al futuro europeo del Athletic (16.45 horas, beIN LaLiga).

Medio siglo después de abrir las puertas para recibir al Valencia, el Vicente Calderón se prepara para el último partido oficial del Atlético en el que ha sido su estadio durante 50 años. Uno de los campos con más historia de Europa, el primero del continente que contó con todas las localidades de asiento y en el que el club madrileño ha engrandecido su palmarés, el escenario en el que los rojiblancos han conquistado cinco títulos de Liga, siete Copas, una Copa Intercontinental, dos Europa League y dos Supercopas de España. [El legado del Calderón]

Con el estómago cerrado, la afición colchonera se prepara para entonar por última vez sus cantos en un recinto también reconocido por su ambiente. «No quiero hablar del Calderón porque me pone melancólico. Para mí fue mi casa y allí fueron los mejores años de mi vida», reconocía este sábado Ratón Ayala en un debate celebrado en el marco de las jornadas «Cultura en Rojo y Blanco». La tristeza del exdelantero, uno de los argentinos más carismáticos que han pasado por el vestuario, es la misma que envuelve a la parroquia colchonera. «Este estadio es mi vida. Me hice socio con doce años , aquí me declaré a mi mujer y cada domingo vengo a animar con mis hijos. Cómo no me va a dar pena», explica a ABC Jorge Moreno, de la Peña Ventas. La próxima temporada, el Wanda Metropolitano será ya «su nueva casa».

A la espera de la final de la Copa del Rey (27 mayo), el de este domingo será el último duelo oficial del Atlético de Madrid en la caldera del Calderón. Aunque la directiva ha preparado un homenaje de despedida en el que estarán presentes ilustres de la historia del club, como Ratón Ayala, los del Athletic serán los últimos puntos en disputa en un campo que fue inaugurado el 2 de octubre de 1966 en un duelo de Liga frente al Valencia. Con Rodri, Colo, Griffa, Rivilla, Glaría, Iglesias, Cardona, Mendonça, Adelardo y Collar en un once para la posteridad, Luis Aragonés marcó aquel día el primer gol a orillas del Manzanares (1-1). [Diez goles inolvidables]

Pelé, Beckenbauer, Cruyff, Maradona... En partidos oficiales o amistosos, pocos estadios pueden presumir de haber disfrutado de la presencia de los mejores futbolistas de las últimas décadas. Y uno de ellos es el Vicente Calderón, el primero de Europa que tuvo todos sus localidades de asiento y una de las sedes en el Mundial de España 1982. El sentimiento atlético es unánime. «Me da mucha saudade (añoranza) que llegue su final», afirmaba el brasileño Leivinha, talentoso centrocampista que maravilló a la hinchada colchonera con sus bicicletas y autor de 40 goles en la Liga entre 1975 y 1979. A la espera del duelo ante el Athletic, en este recinto se han disputado 1.226 encuentros oficiales, en los que los rojiblancos han celebrado 773 victorias, han cosechado 257 empates y han sufrido 196 derrotas. Hasta el momento, Griezmann, de penalti en la semifinal de la Champions, aparece en la estadística como el último realizador de los 2.310 goles cantados en un recinto hoy volverá a llenar sus gradas. [Diez partidos imborrables]

Sucesor del mítico Metropolitano, comenzó a albergar partidos en 1966 sin estar aún terminado y bajo la denominación de Estadio Manzanares. Sobre su hierba, el conjunto rojiblanco, además de conquistar títulos de liga y copa, se coronó como campeón del mundo al levantar la Copa Intercontinental en un partido inolvidable ante el Independiente (1975). Un estadio para la eternidad.