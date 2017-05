El sueño que no ha podido cumplir Pantic

Milinko Pantic, exjugador del Atlético de Madrid, declaró este martes que entrenar al conjunto rojiblanco es el único objetivo que no ha cumplido y desveló que «hubo momentos» en los que estuvo «a punto» de conseguirlo.

Pantic, que entró en la historia del Atlético como protagonista de lujo en el «doblete» de la temporada 1995-1996, lamentó que su paso como jugador por el equipo fuera de tres años. «Es una pena que estuviera solo tres años en el Atlético. Llegué un pelín tarde», declaró el serbio, que manifestó que «después del doblete hubo un parón, una crisis y este cambio comenzó con Quique Sánchez Flores».

Después de colgar las botas como futbolista profesional, Pantic ha iniciado una carrera como entrenador en países como China y en banquillos como el del filial del Atlético, aunque su deseo es llegar al primer equipo. «Ser entrenador del Atlético es el único objetivo que no he cumplido. Como jugador cumplí de sobra, en la Fundación también, porque empecé con veinte niños y lo dejé con miles. En el Atlético B también hice una buena temporada. Me queda el último paso, pero no sé si se cumplirá», comentó.

«Hubo momentos en los que casi estuve a punto de ser entrenador del Atlético», apuntó Pantic, que ahora está «en el mercado». «Estoy buscando un equipo que me dé un proyecto normal y serio. Me gustaría quedarme en España, pero a veces es difícil. Ahora estoy hablando con equipos de fuera, pero no sé sabe qué pasará», comentó Pantic, que participó en un torneo solidario de la Fundación Clínica Menorca para la lucha contra el cáncer de mama.

Finalmente, Pantic evitó hablar sobre la posibilidad de que el francés Antoine Griezmann salga del club en verano, como el propio jugador ha dejado la puerta abierta con sus declaraciones. «No se puede cambiar de opinión todos los días», concluyó.