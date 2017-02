Simeone: «Nos vamos a encontrar con el mejor Bayer de esta temporada»

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha asegurado que este martes, en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, se encontrarán «con el mejor Bayer de esta temporada», y ha afirmado que tendrán que disputar un encuentro «duro y con alta presión» en el BayArena.

«Por las últimas referencias, se han levantado muchísimo, se les ve con confianza y nos vamos a encontrar con el mejor Bayer, posiblemente, de esta temporada», declaró en la rueda de prensa previa al encuentro, en la que compareció junto al capitán rojiblanco, Gabi Fernández.

Por ello, el técnico argentino consideró que la «contundencia» será determinante en esta eliminatoria. «En este tipo de partidos, de eliminatoria, la contundencia es una parte clave del juego, más allá de la posesión o de los detalles estratégicos. La contundencia es la que termina decidiendo estos partidos», indicó.

Además, el 'Cholo' reconoció que ve al equipo mejor que a finales del año pasado. «Seguimos en la línea de terminar de encontrarnos definitivamente en el juego, seguimos intentando mejorar en la regularidad, en encontrar los caminos que nos hagan sentir mejor en el campo. El equipo ha crecido en este inicio del 2017 comparado con el final de 2016. A partir de eso, seguir buscando; tenemos margen de mejora, mucho. Ojalá podamos entenderlo de esa manera, porque ahí estará el salto de calidad», subrayó.

Sobre el rival, Simeone destacó su potencial, sobre todo ofensivo. «En estos últimos partidos se ha sentido mucho más cómodo; la presencia de Havertz y Brandt le da mucha velocidad, mucho juego entre líneas... A 'Chicharito' nunca terminas de encontrarle porque se mueve muy bien, sobre todo dentro del área. Es un equipo al que respeto muchísimo, que siempre nos ha gustado», analizó.

«Tiene un entrenador que trabaja extraordinariamente bien toda la faceta ofensiva y de contragolpe, por la velocidad que tiene en bandas. Eso llevará a que nos encontraremos con un partido duro, con alta presión. Veremos de qué manera se jugará el partido, si como normalmente hacen ellos, que son un equipo partido, o se refugiarán y buscarán el contragolpe, o nos presionarán alto», prosiguió.

En este sentido, resaltó la intensidad de los hombres de Roger Schmidt. «La realidad es que mañana nos vamos a encontrar con un equipo que despliega todo lo que le pide su entrenador: corazón, entusiasmo, intención y muchísima intensidad. Es uno de los rivales más intensos con el que nos hemos enfrentado en 'Champions'», manifestó.

«Mañana nos encontraremos dos equipos que tienen esa capacidad. Jugando en casa uno siempre tiene un poco más de valentía, pero imagino un equipo replegado esperando que nosotros dejemos espacios por detrás para aprovechar la velocidad de su gente. El talento es importante, pero el corazón y la ilusión tienen mucho más lugar en el fútbol», continuó.

Oblak, la incógnita

Por otra parte, no quiso desvelar si el portero esloveno Jan Oblak, que el domingo recibió el alta, jugará ante el conjunto germano. "El doctor le dio el alta médica, empezó a entrenar con nosotros y hoy está presente con André -Moreira- y Miguel -Moyá-. Mañana decidiremos quién juega y quién no", explicó.

Simeone valoró también el estado de sus delanteros, sobre todo del francés Kevin Gameiro, autor de un rápido 'hat-trick' partiendo como suplente ante el Real Sporting de Gijón, y de Fernando Torres. «Siempre es bueno e importante que los delanteros puedan marcar. Las características de Fernando y Gameiro son diferentes», comenzó.

«Viendo el partido que tenemos por delante más los momentos individuales de cada uno me hacen tener la oportunidad de contar con uno u otro. Muy pocas veces se ha dado que hayan entrado Torres o Gameiro y les haya dado cinco minutos, siempre han tenido 30 minutos porque entiendo que son jugadores que tienen que tener más minutos. Estamos contentos de que vuelvan al gol», añadió.

Por último, valoró la calidad de su plantilla. «Tenemos un buen plantel, que cuando los futbolistas que no empiezan el partido logran entrar bien al encuentro dan un salto de calidad; obviamente, el rival ya no es el mismo que el del primer tiempo. Me canso de decir que la calidad de minutos es mucho mejor que la cantidad. Cada vez que sucede esto, el equipo termina haciendo partidos buenos; tienes tres futbolistas frescos para que, con la lectura del partido, sigan buscando y puedan aparecer los errores. Pasó en Barcelona, con el Celta, con el Sporting, con el Eibar... Es la explicación a una situación clara», concluyó.