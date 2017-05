Simeone: «La temporada más difícil desde que estoy aquí»

El entrenador del Atlético de Madrid, el argentino Diego Simeone, aseguró este domingo, tras el empate en el campo del Betis (1-1), lo que asegura la tercera plaza del equipo en la Liga, que «ha sido la temporada más difícil» desde que está en este club.

«Sufrimos demasiados inconvenientes durante toda la temporada para tener una regularidad estable. El arranque fue difícil y en octubre o noviembre ya nos daban fuera de todo, pero estamos llegando al final otra vez terceros», relató el técnico en la sala de prensa del estadio Benito Villamarín.

Simeone destacó la «cantidad de puntos enorme» conseguida en la segunda vuelta y que el haber estado en una «carrera durísima con el Sevilla, que compitió muy bien gran parte de la temporada». «El premio ha sido llegar a la Champions directamente, que para mí es una felicidad enorme», dijo el argentino, quien lamentó que le hayan faltado a esta temporada «dos partidos, los dos más bonitos, la final de la Copa del Rey y la final de la Champions».

El entrenador atlético subrayó que «las críticas mejoran y si no existieran no habría ese desafío por seguir mejorando», pero reiteró que «en octubre y noviembre ya decían que los jugadores» no le «seguían, pero por suerte la cosa salió bien».

Simeone también destacó la labor del centrocampista bético Dani Ceballos, quien «es un jugador fantástico, con una visión de juego buena y peligroso cuando tiene espacios», subrayó.

El argentino se acordó de sus jugadores y resaltó que han llegado a este tramo final de la campaña «con un cansancio enorme en los futbolistas que han jugado más. Son uno fieras», dijo