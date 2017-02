Simeone sobre Lucas: «Es apresurado dar opinión de algo que no tengo información»

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, ha explicado hoy que no tiene «ninguna información oficial» sobre la detención del defensa Lucas Hernández por un presunto caso de malos tratos, y ha añadido que «parecería apresurado dar alguna opinión» de algo que no tiene información suficiente.

«En realidad, no tengo ninguna información oficial de lo que ha pasado», ha dicho el técnico en una rueda de prensa tras el entrenamiento matutino en Majadahonda. «Hemos leído, hemos escuchado las informaciones no oficiales que han salido y estamos en esa situación. Mucho más de esto no podemos comentar», ha agregado.

Lucas Hernández fue detenido esta madrugada en su domicilio de Las Rozas (Madrid) por presuntamente haber pegado a su novia, han informado fuentes de la Guardia Civil.

Hernández fue arrestado por la Policía Local y trasladado a dependencias de la Guardia Civil, donde ha permanecido toda la noche, mientras que la novia fue ingresada en un hospital.

El argentino Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, no dará la convocatoria para el partido de este sábado contra el Leganés en el Vicente Calderón hasta que no haya información oficial sobre la detención la pasada madrugada de Lucas Hernández por un presunto caso de malos trato