Simeone: «El desafío es recuperar la regularidad»

El argentino Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, valoró este viernes que la «irregularidad» en el último semestre de 2016 es lo que «alejó» a su equipo de lo que «siempre» ha sido y remarcó que el reto en la vuelta a la Liga es recuperar esa cualidad sin alejarse del «partido a partido».

En la víspera de la visita al Éibar en Ipurúa, el técnico remarcó que le «importa seguir viendo el crecimiento» de su conjunto «dentro del partido». «En Las Palmas se vio un equipo compacto, un equipo como la palabra lo dice, y eso nos acerca a lo que nos hace sentir bien jugando y ojalá mañana pueda repetirse esa situación», apuntó.

«En el semestre último de 2016, la irregularidad fue lo que nos alejó un poco de lo que siempre hemos sido. También no es fácil, porque los demás compiten cada vez mejor. En este final de primera vuelta y la segunda estará en nosotros el desafío de equilibrar esas sensaciones, pero sin alejarnos de los que nos hizo creer en lo que hacemos, que es el partido a partido», continuó el entrenador.

«Lo más importante es siempre tener la cabeza hacia el primer día que enfrentábamos al Málaga (en su debut como entrenador del conjunto rojiblanco el 7 de enero de 2012). Si nosotros como cuerpo técnico logramos mantener la cabeza con la misma ilusión, energía y fortaleza para transmitir todo lo que el equipo ha mostrado gracias a los futbolistas en estos cinco años, el camino será bueno», dijo.

Y abundó en el significado de la ilusión, a la que apela en muchas ocasiones en sus declaraciones. «Es volver al amateurismo, es volver a jugar en la calle, sentir que una pelota rueda y los ojos se te transforman porque quieres ganar y no mirar quién te dirige ni mirar quién está en la tribuna, sino solo jugar al fútbol», explicó. «Uno cuando es joven juega para divertirse, cuando empieza a ser más grande comienza a competir y cuando empieza a ser profesional tiene otras situaciones más concretas. Y la ilusión tiene que devolverte a aquel chico joven que fuiste cuando arrancaste en el amateurismo», recalcó tras el entrenamiento en Majadahonda.

Éibar, primer rival de Liga en 2017

La primera prueba liguera de 2017 será en Eibar. «Yo tengo un pensamiento para los equipos que tienen claro a qué juegan: que transmiten peligro. El entrenador está trabajando extraordinariamente bien, tiene un equipo sumamente claro con el fútbol que los acerca a su mejor versión, son intensos, tienen buen juego por banda, están continuamente ocupando las dos áreas con mucha gente, juegan muy bien la segunda pelota, tienen una agresividad muy buena sobre todo en los arranques.... Nos vamos a encontrar con todo esto y nosotros intentaremos llevar el partido donde creemos que nos pueda hacer mejor», repasó el técnico.

Para la visita a Ipurúa, Simeone ha probado con el uruguayo José María Giménez como medio centro en el probable once titular. «Había jugado en esa posición cuando era más joven, ya ha jugado minutos ahí en los dos partidos de Copa y en el amistoso en Arabia y es una opción más para poder arrancar el partido o bien para poder cerrar el partido en alguna ocasión que lo utilicemos dentro del equipo».

También ha ensayado con Fernando Torres en punta. «Había tenido una lesión y por eso había estado fuera del equipo. Si no me equivoco, volvió con el Villarreal, volvió a jugar en la Copa, ahora en Las Palmas no entró y es un jugador importante como todos sabemos y ojalá que mañana, si comienza de inicio, lo haga bien», expuso.

A Simeone no le preocupa la sequía goleadora de sus delanteros, aliviada el pasado martes con un gol del francés Antoine Griezmann. «Fernando, Gameiro y Griezmann tienen el gol dentro y llegarán al gol. Está claro que a más situaciones de gol, más soltura y buen momento del equipo todo va combinado con la llegada al gol», dijo.

Simeone también fue preguntado por un gesto que hizo en el entrenamiento del pasado miércoles a puertas abiertas en el Vicente Calderón. «Me encanta porque ustedes le inventan y les gusta a partir de un gesto generalizar algo. No hice el gesto pensando en eso sinceramente (en asegurar su continuidad en el Atlético), estaba jugando con mi hijo y le dije que le había ganado yo en el campo. Ustedes interpretaron lo otro que también no es malo para la gente».