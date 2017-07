Recado de Saúl a Theo: «Los que no quieren estar aquí no nos importan»

Saúl Ñíguez, jugador del Atlético de Madrid, no ha querido cuestionar la decisión del defensa Theo Hernández de abandonar el conjunto rojiblanco para fichar por el Real Madrid y ha explicado que el que no quiera estar en el club colchonero «no» les «importa».

«Son decisiones suyas y él sabrá lo que hace. Lo que pedimos es transmitir el respeto de donde ha salido. Theo tiene que tener respeto al club del que salió; si lo tiene, no me importa que se vaya. Vamos a darle el cariño a la gente que quiera estar aquí, el que no quiera estar no nos importa», declaró en el acto de renovación como jugador atlético hasta 2026.

En este sentido, el ilicitano recalcó la importancia de respetar los «valores» del club rojiblanco. «A los jóvenes les diría que se empapen de los valores del Atleti porque no solo le van a servir en su vida futbolística sino en el día a día de la vida».

Respecto a la ampliación de su contrato, el centrocampista declaró que para él sería «un sueño» poder retirarse en el club rojiblanco, al que llegó hace justo 10 años, porque es «el mejor sitio para crecer» y es el club de su vida. «Me faltaría renovar 1 ó 2 veces más y sería un sueño retirarme en el Atlético de Madrid. Es el mejor sitio para poder crecer», afirmó emocionado el canterano colchonero durante el acto de renovación de su contrato, celebrado en el palco VIP del Vicente Calderón.

Un contrato que Saúl alarga hasta 2026. «Estoy muy contento de saber que el club de mi vida apuesta por mí. Estoy donde quiero estar. Vamos a seguir creciendo y personalmente quiero mejorar quiero crecer y quiero hacerlo con el Atlético de Madrid», declaró.

El jugador ilicitano se emocionó al ver los vídeos que el club le preparó, uno repasando su trayectoria desde que llegó a la Academia y otro el día de su debut con el primer equipo en 2012. «Todo lo que ha pasado en mi carrera me ha hecho llegar donde estoy. Gracias a todas esas personas he crecido y he madurado. Me marcan los valores que me inculcan en el club», agradeció el internacional.

Especialmente tuvo agradecimientos para sus compañeros Moyá, Gabi, Koke, Tiago y Torres, que son futbolistas que le han ayudado mucho «en momentos críticos», que siempre le ayudaron «a tener la mente tranquila» y siempre le dijeron que lo importante «era trabajar». También tuvo palabras para Raúl García, su excompañero que para él es «un ejemplo», ya que fue el jugador del que heredó el número «8» del Atlético de Madrid, y para el técnico Diego Pablo Simeone, al que calificó como el «mejor entrenador del mundo» y que le ha hecho «crecer, ser mejor futbolista y mejor persona», dejando claro que va a «cumplir» sus promesas.

Saúl quiso dar a la afición motivos para creer en este Atleti. Una afición que «no tiene por qué estar dividida» porque «va a ser un año ilusionante y van a crecer esos 105.000 socios», ya que el club ha sabido «mantener el bloque», confiado en las opciones de su equipo para esta temporada. Para el internacional español, la Liga de Campeones es el título que más emocionaría a la afición y es por ello por lo que van a «seguir peleando». «Nos hemos quedado a dos pasitos. El club esta creciendo. Lo que hace esto posible es la gente que nos rodea y estoy seguro que tarde o temprano lo conseguiremos. No vamos a dejar de insistir», garantizó el rojiblanco.

El «Bota de Oro» del pasado Europeo Sub-21 aseguró «no sentir» la presión de ser el último canterano consolidado como jugador del primer equipo, ni tampoco la de ser comparado con Steven Gerrard en la prensa inglesa al ser un «box to box». «Cuando juego solo disfruto. La presión de comparaciones no la he sentido. Sólo quiero mejorar día a día y estar con el mejor entrenador del mundo y su cuerpo técnico», manifestó.

Elogios a Griezmann y Torres

Para Saúl es importante que haya gente que lleve muchos años en el club y que se renueve a gente como Koke, Gabi, Torres o Griezmann, ya que saben «lo que el club quiere». Sobre el francés, el internacional aseguró que es el caso «más significativo», ya que solo lleva dos años y ya sabe «lo que significa el Atlético». «Podía ganar mucho más dinero en otro sitio pero ha hecho todo por quedarse porque sabe que queremos que esté con nosotros», advirtió.

Por último, recalcó la figura de Fernando Torres, que ha renovado su vínculo con el club por una temporada más y al que definió como «un espejo» no solo para el mundo del fútbol, sino para «todas las personas relacionadas con el deporte». «Es un ejemplo a seguir para la cantera, para mí. Tengo la fortuna de compartir vestuario con él y es una persona especial para mí desde el primer momento que llegó. Trabaja cada día por ser mejor, por ayudar al club, por transmitir a la gente los valores y porque las personas de fuera sepan lo que es el Atlético de Madrid», concluyó.