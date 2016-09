Una novia a la fuga. Así es la Liga de Campeones para el Atlético de Madrid, convertido en una suerte de Ebenezer Scrooge al que visitan los fantasmas de las finales pasadas: aquella lejana de 1974 frente al Bayern Múnich, con el gol en el descuento de Schwarzenbeck, defensa con nariz de boxeador que disparó desde su casa a ver qué pasaba; y las dos cercanas de 2014 y 2016 ante el Real Madrid, el enemigo íntimo, con Sergio Ramos como héroe (blanco) en Lisboa y Juanfran como villano (rojiblanco) en Milán. Vicente Calderón acuñó eso del «Pupas» hace cuatro décadas; el apelativo se habría quedado corto después de los recientes chascos. La historia del Atlético en la máxima competición continental tiene un punto dickensiano en cuanto a sufrimiento y melancolía.

Al margen de la literatura que alimenta a este equipo subido a una montaña rusa de pasiones –de la euforia a la depresión, y vuelta a empezar–, el suceso de Milán estuvo a punto de descabalar el proyecto más serio de su historia reciente, que tiene en Diego Simeone su alfa y omega. El disgusto del entrenador argentino tras perder la segunda final de Champions en dos años, las dudas sobre su futuro expresadas en la sala de prensa de San Siro, habrían tenido un efecto demoledor de haberse confirmado la deserción. Simeone continúa en un club que, por primera vez en años, no ha tenido que reconstruir su plantilla durante el verano; que ha conseguido retener a su jugador franquicia, Antoine Griezmann, para tratar de exorcizar sus demonios. El camino empieza hoy ante el PSV Eindhoven. Y técnico y estrella tienen mucho que decir.

En el estadio Philips le espera un conjunto muy similar al que eliminó en octavos de final la temporada pasada después de una fatigosa eliminatoria sin goles (210 minutos, prórroga incluida), que tuvo que decidirse en el decimosexto penalti en el Calderón. Juanfran hizo los honores dos meses antes de fallar en Milán, pirueta del destino muy propia del Atlético. El PSV, vigente campeón de Holanda e invicto en este inicio de campaña –cuatro victorias y dos empates–, es un rival exigente, correoso, que sabe arroparse y salir al contragolpe. Comenzar con una victoria es esencial para los rojiblancos, que comparten grupo con el Bayern y el Rostov. Después de patinar en la Liga con Alavés y Leganés, el convincente triunfo ante el Celta (0-4) le ha inyectado optimismo, sobre todo por la aparición de Griezmann. Con su doblete en Balaídos el francés suma ya 59 dianas, superando a Falcao en la tabla de goleadores históricos del club.

Si el subcampeón de Europa está capacitado para subir un escalón más no es algo que vaya a reconocer Simeone, fiel a su discurso de la inmediatez. «Estamos capacitados para competir en el primer partido. Avanzar tanto sería poco humilde e ir más allá de lo que el fútbol nos invitó siempre a mirar», dijo ayer en rueda de prensa. Opinó sobre el asunto de moda, las rotaciones: «Buscamos poner a la gente que nos resuelva el encuentro. No creo que las rotaciones sean para contentar, sino para ganar. Si no, viviríamos en un club de amigos, y esto no lo es».

Quiso remarcar la diferencia entre el duelo anterior y éste: «Entonces eran octavos, los goles tenían mucha importancia; ahora solo son los puntos. Podemos jugar con cinco atacantes y contener o jugar con cuatro medios defensivos y ganar, como hicimos ante el Bayern. Nada te asegura la victoria, hay experiencias distintas».

No habrá grandes novedades respecto al equipo que ganó en Vigo, con la incógnita sobre quién acompañará a Griezmann en ataque: Fernando Torres o Kevin Gameiro. Carrasco probablemente repita en banda, salvo que el Cholo quiera potenciar la medular con Augusto o Tiago.

Phillip Cocu, exjugador del Barcelona y entrenador del PSV por tercer curso consecutivo, aseguró tener «respeto por el Atlético de Madrid, pero no miedo. Confiamos en nuestra calidad». Cocu ve similitudes: «Son dos equipos bien organizados, con un juego no muy abierto. En estos partidos hay menos ocasiones de peligro que en la Liga, pero puede que esta vez sea diferente. ¿Cuál es el remedio para evitar un nuevo 0-0? Es fácil, marcar un gol».