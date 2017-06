Una presentadora mexicana no ve al Atlético un rival de entidad para ser invitado al centenario del Toluca

El Toluca, tercer equipo con más títulos en el fútbol mexicano, anunciaba este martes que jugará ante el Atlético de Madrid el 25 de julio para celebrar su centenario. Un partido muy atractivo, aunque no para Rosana Franco, presentadora del canal ESPN México que afirmó en antena que, como rival, hubiese preferido un equipo europeo «más grande». Según la periodista, el conjunto rojiblanco, también el tercer conjunto de España, no sería nunca la primera opción de ningún directivo o de ningún aficionado para celebrar la histórica fecha del Toluca. «Los clubs más importantes que se podrían invitar están disputando otro torneo, me refiero al Real Madrid, Barcelona o Manchester United, City, Juventus, Roma… cualquiera de ellos hubiese sido, en mi opinión, mejor rival para celebrar un centenario».

La opinión de Rosana Franco, que recordó que el Atlético «no es históricamente uno de los grandes equipos de Europa, aunque con Simeone se ha convertido en el tercer club de España», no fue compartida, sin embargo, por el otro presentador presente en el programa. «No esperamos mucho espectáculo por el Cholo porque la diferencia entre como vaya a plantear una final de Champions y el centenario contra el Toluca no es mucha porque siempre pone el muro», afirmó ella.

El Toluca celebrará su centenario enfrentando al Atlético Madrid, ¿Es el Atleti el mejor equipo para esta celebración? pic.twitter.com/plo1zswTFT — #RedesESPN (@RedesESPN) 21 de junio de 2017

El Toluca se fundó el 12 de febrero de 1917 y para festejar sus cien años remodeló su estadio Nemesio Díez, dos veces mundialista en México 70 y México 86. «Es todo un honor y un orgullo para el Atlético de Madrid recibir esta invitación para participar en el partido Centenario del Deportivo Toluca», dijo José Luis Pérez Caminero, director deportivo del Atlético, al conocerse la elecciónd e la directiva del Toluca.

Por su parte, Francisco Suinaga, vicepresidente ejecutivo del Toluca, señaló que el Atlético de Madrid es el «candidato ideal» para la celebración. «No sólo se trata de un protagonista en la Liga española sino de un protagonista en Europa, siempre candidato y peleando en la elite del fútbol mundial», apuntó Suinaga.

El Toluca, con 10 títulos, es el tercer conjunto del fútbol mexicano por detrás del Guadalajara y el América, que tienen 12.