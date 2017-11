Atle´ico Plus 500 renueva por tres temporadas como patrocinador del Atlético La empresa israelí empezó su colaboración con el club rojiblanco en 2015

EFE

16/11/2017 15:55h Actualizado: 16/11/2017 16:02h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El Atlético de Madrid anunció este jueves en un acto en el estadio Wanda Metropolitano la renovación por tres años de su patrocinador Plus 500, «una noticia magnífica», en palabras de Enrique Cerezo, presidente del club, y «un orgullo» para la empresa israelí, según su consejero delegado, Asaf Elimelech. «Hoy es un día muy importante para nuestro club. A comienzos del 2015, Plus 500 y el Atlético de Madrid se dieron la mano y comenzó una relación de patrocinio, afinidad y compromiso que poco después convirtió a Plus 500 en nuestro patrocinador principal. Hoy nos sentimos muy orgullosos de anunciar la renovación del acuerdo que nos une para las próximas tres temporadas», expuso Cerezo.

[El israelí que comprará el 15 por ciento del Atlético]

«Esta renovación es la confirmación que desde el club estamos haciendo un magnífico trabajo y el resultado es una relación muy estrecha que ha permitido a Plus 500 lograr los objetivos que se había propuesto», añadió el presidente del Atlético, que apuntó que este acuerdo ayuda al club «a mantener la línea de crecimiento».

Después de Cerezo, que auguró «grandes momentos y muchos éxitos» en el futuro para el Atlético y Plus 500, tomó la palabra Asaf Elimelech, consejero delegado de la empresa, «encantado de estar en el nuevo e increíble Wanda Metropolitano». «Empezamos a trabajar con el Atlético en 2015 y ha sido una experiencia maravillosa», destacó. «No tuvimos ninguna duda cuando se nos planteó continuar con el patrocinio al Atlético de Madrid. Es un orgullo para nosotros colaborar con un equipo como el Atlético, con jugadores de gran talento, con una gran historia y con una gran trayectoria de victorias», valoró Elimelech, que apuntó que su empresa ha batido «todo tipo de récords en número de clientes y volumen de negocio».

«Esperamos seguir apoyando al Atlético de Madrid tanto en la Liga como en las competiciones europeas. Estamos decididos a hacer historia juntos. Aupa Atleti», finalizó el consejero delegado de Plus 500 en el acto en el Wanda Metropolitano, al que acudieron los futbolistas Fernando Torres, Gabi Fernández y Koke Resurrección.