Vísperas de partido grande en el Camp Nou, Barcelona-Atlético, el primer choque de trenes de esta temporada. El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, no quiso criticar las filigranas de Neymar, que para algunos suponen una falta de respeto a los rivales. «Es un jugador que me encanta, con personalidad, que viene de ganar el oro en los Juegos», dijo en rueda de prensa. «Tiene una personalidad que le hace ser así. Puede cantar, bailar y luego la destroza, habla en el campo, donde debe hacerlo».

Eso sí, el argentino barrió enseguida para casa alabando el juego de Antoine Griezmann, que lleva dos dobletes seguidos en Liga. «Esperemos que los periodistas tengan buen ojo y le voten [recordemos que el Balón de Oro vuelve a sus orígenes]. Antonie es de los jugadores que mejor interpreta cómo moverse. Fue creciendo desde que llegó y físicamente mejoró. Ojalá mantenga esa ambición».

Simeone dio algunas pistas (pocas) sobre el once, descartando que Gaitán y Carrasco jueguen juntos y apuntando que Griezmann «estará acompañado por Gameiro, Torres o Correa». El Cholo todavía no ha conseguido ganar en el Camp Nou. «Creo que casi todos los partidos que no hemos podido ganar ha sido por mérito del Barcelona. Probablemente nunca hemos merecido ganar, sí que merecimos y conseguimos empatar en alguna ocasión. En los arranques de los partidos hemos competido y empezado ganando, pero no a lo largo de los 90 minutos».