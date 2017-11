Atlético La motivación del derbi, la mejor terapia para Griezmann Afronta el partido ante el eterno rival en su peor racha con la camiseta rojiblanca, siete encuentros seguidos sin gol

El francés Antoine Griezmann, delantero del Atlético de Madrid, se enfrenta este sábado al Real Madrid, a su peor racha con la camiseta rojiblanca, con siete encuentros seguidos sin gol, y a las dudas de esta campaña, aún a la espera de ese goleador determinante, indiscutible e incontestable de siempre.

Lo ha sido para el Atlético en cada una de las últimas tres temporadas, siempre como el mejor goleador de su equipo, con 25 tantos en 2014-15; con 32 en 2015-16 y con 26 en 2016-17, además de cuatro, tres y doce asistencias a sus compañeros, respectivamente, pero aún no en este ejercicio, lejos de su habitual rol decisivo. «Yo miro que en once partidos no hemos perdido. Si tenemos 23 puntos y Griezmann no hizo goles, es buena señal», expuso el argentino Diego Simeone después del 0-1 contra el Deportivo de La Coruña en Riazor, la segunda victoria del Atlético en sus últimos nueve encuentros, con seis empates y una derrota, la única hasta ahora, contra el Chelsea en la segunda cita de la Liga de Campeones.

De ese duelo, perdido por 1-2 y disputado el pasado 29 de septiembre en el estadio Wanda Metropolitano, data el último gol de Griezmann con el Atlético. Lo logró de penalti en el minuto 40, el momento en el que inició su sequía actual sobre la portería contraria, sin gol en cada uno de los siete partidos desde entonces.

No marcó en el siguiente frente al Leganés (0-0), tampoco contra el Barcelona (1-1), el Qarabag, ni fuera (0-0) ni en casa (1-1), el Celta (0-1), el Villarreal (1-1), aunque este día ofreció un pase genial en el gol del argentino Ángel Correa, y el Deportivo de La Coruña (0-1). Jugó cinco duelos completos y en dos fue sustituido, en ambos casos con 0-0, algo inimaginable hace un par de meses.

Son ya 671 minutos de competición oficial sin goles del atacante, una serie de siete encuentros y medio desconocida para él en sus tres años anteriores en el Atlético, incluida la primera campaña, en la que tardó tres meses en ganarse un puesto habitual en el once titular, pero en la que nunca estuvo más de seis choques sin marcar.

También es su peor inicio goleador a estas alturas con el conjunto rojiblanco, con tres goles (uno al Málaga, otro al Sevilla y el citado al Chelsea), porque en 2014-15 alcanzó sus trece primeros duelos disputados con un tanto menos, pero con un volumen menor de minutos, casi la mitad: 676 entonces por los 1.114 ahora.

No tiene ni comparación, en cambio, ni con la temporada 2015-16, cuando llegó a su partido número trece con el doble de goles, seis, con apenas seis minutos más (1.120), ni con el comienzo del pasado curso, cuando ya lucían ocho goles en sus estadísticas -incluso con dos penaltis fallados- y cinco asistencias, en 1.125 minutos.

Todos esos números son un ejemplo de la indiscutible transcendencia de Griezmann para el Atlético, que ahora lo echa de menos en este inicio de temporada, no sólo por sus goles o sus remates, con apenas cinco lanzamientos a la portería contraria en sus últimos cinco choques, sino sobre todo por el desborde, la velocidad, la conducción y el fútbol que deslumbraba hace muy poco.

Y enfrente, el sábado, el Real Madrid, al que se ha medido ya en catorce ocasiones como jugador del Atlético, con tres goles, dos en sus últimos tres duelos contra ese adversario, el que significó la igualada en la Liga en el Santiago Bernabéu (1-1) en los instantes finales o el que hizo soñar con una proeza, al final imposible, en la vuelta en la Champions en el Vicente Calderón (2-1).