Kevin Gameiro se encuentra en un punto equidistante entre la feliz tradición del Atlético con sus delanteros centro (Griezmann, Falcao, Forlán, Diego Costa, Kun Agüero, Torres, Baltazar...) y el desliz de los últimas contrataciones que han empeorado la especie (Jackson Martínez o Mandzukic). Hasta el pasado sábado costaba encuadrar al francés en uno de los dos segmentos. Ni frío ni calor transmitía a los seguidores del Atlético en los siete meses de estancia en el Calderón. Se destapó en El Molinón con tres goles en algo menos de cinco minutos, cifras de récord para los estadísticos del balón y justificante acreditado para los 32 millones que desembolsó el club madrileño. Gameiro compite con un mito, Fernando Torres, durante todo la campaña y hoy por un puesto en el Bay Arena de Leverkusen (20.45, Antena 3), donde juega el Atlético los octavos de final del torneo que exalta a su hinchada, la Champions. Es la repetición de la eliminatoria de hace dos años, aquella que superó el equipo colchonero en los penaltis, en busca de un sueño que dura toda la vida. Cardiff y ese título.

Imposible discernir incluso para los que conviven a diario con Simeone si hoy juega Gameiro o Torres. Lleva cinco partidos seguidos en la alineación el delantero español, pero al Cholo le mueve una máxima: premiar el rendimiento, ponderar al mejor colocado... Por esa vertiente tiene más opciones Kevin Gameiro, atacante francés de 29 años que cumplirá 30 en mayo, nacido en una pequeña población al noroeste de París (Senlis), hincha del Paris Saint-Germain y descendiente de emigrantes portugueses a Francia.

Tal vez porque así lo dicta su carácter reservado y cauteloso, Kevin Gameiro no ha provocado grandes emociones entre los seguidores del Atlético ni un impacto estruendoso en el vestuario. Se trata de un futbolista extremadamente profesional, que se ha integrado a la perfección en el grupo y que acepta con humildad cualquier sugerencia de los miembros del engranaje técnico. Escucha a Simeone, atiende a las indicaciones tácticas y estratégicas del Mono Burgos, machaca su físico con el Profe Ortega y se deja asesorar por los fisios de la entidad respecto a los ejercicios en el gimnasio.

Se recuerda en el club la falta total de empatía que mostraba Jackson Martínez, el último propietario del 9, con sus compañeros y los integrantes del staff técnico en la comparación con Kevin Gameiro, quien rápidamente buscó mimetizarse con la entidad, los hábitos del vestuario y los métodos del Cholo Simeone. En ese proceso de adaptación, Gameiro ha impulsado el frente francófono en el vestuario rojiblanco. Se relaciona, sobre todo, con Griezmann, Carrasco y Lucas Hernández, sus mejores amigos en la plantilla junto a Filipe Luis.

Procedente del fútbol francés, de una cultura menos apasionada, Gameiro ha sufrido un revés sentimental este año. No entendió por qué le silbó el público del Sánchez Pizjuán en la visita del Atlético a Sevilla después de haber sido pieza clave en la consecución de tres Europa League con el club hispalense. No se marchó dando portazos del Sevilla, sino después de una negociación en la que no imperaron los malos modos.

Gameiro ha sorprendido en un detalle. Es un futbolista cincelado en el gimnasio, muy musculado, propietario de los cuádriceps y los isquios con más volumen de la plantilla. Un jugador de gravedad baja que encandila a Simeone por su velocidad.

El pasado jueves no se entrenó por la muerte de su abuela y el sábado marcó tres goles al Sporting. Eso no le garantiza la titularidad en Leverkusen. «Siempre es importante que los delanteros puedan marcar. Las características de Fernando y Gameiro son diferentes –explicó Simeone–. Viendo el partido que tenemos, uno y otro tendrán la oportunidad».