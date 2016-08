Antoine Griezmann, baja por sanción en la primera jornada de la Liga, en la que su equipo patinó ante el Alavés, entra en juego hoy al frente del ataque del Atlético de Madrid ante el Leganés en el estadio de Butarque, escenario de un duelo histórico para los locales y sin margen de error para los visitantes. El conjunto rojiblanco no solo necesita los puntos para no perder comba con la cabeza de la Liga, sino ganar confianza después de la impotencia que mostró cara al gol el pasado domingo.

Que Griezmann es esencial para este Atlético lo demuestran no solo los datos objetivos (25 y 32 goles en las dos campañas que lleva con la elástica rojiblanca), sino las palabras de su entrenador. «Griezmann fue absolutamente el mejor la pasada temporada», dijo Simeone en la previa cuando fue preguntado por el premio de la UEFA que recayó en Cristiano Ronaldo.

Su compañero en la delantera en Leganés será su compatriota Kevin Gameiro, con Fernando Torres de alternativa. De la alineación sale Tiago, que pasa de titular en la primera jornada a descarte de la convocatoria en la segunda. Le sustituirá Augusto Fernández.

Por primera vez en la historia, Butarque acogerá un partido de la máxima categoría del fútbol español. La cita es especial para los blanquiazules, ya que llevan meses preparándose a conciencia para una noche como esta, adaptando su feudo con el objetivo de estar a la altura de su nueva realidad. Ampliación del aforo hasta casi 11.000 localidades, reformas en las instalaciones, un verano de obras y buenos propósitos al que solo le falta la guinda, informa Efe.

Se espera que el escenario responda, pero también que lo hagan los espectadores después de que el club anunciara en la previa que ya no queda ninguno de los 8.800 abonos disponibles, logro conseguido en gran parte debido a los competitivos precios por los que se ha apostado. En cuanto a la plantilla, reina la ilusión por los tres puntos de Balaídos.

Se recuerda un 0-2 en el Calderón cuando ambos conjuntos estaban en Segunda. En las tres ocasiones restantes, fueron los rojiblancos quienes salieron triunfales. Para este duelo, Asier Garitano no podrá contar con una pieza importante de su esquema: el medio centro David Timor, expulsado en la jornada inaugural. Sin embargo las noticias no son del todo malas, ya que el Comité de Apelación estimó el recurso enviado por el Leganés y su sanción ha sido reducida de dos partidos a uno.

Además se lo pierde también el brasileño Luciano Neves, delantero llegado esta semana, al no tener todavía la documentación requerida. Otro de los que aterrizó en los últimos días es el marfileño Mamadou Koné, que podría entrar en la convocatoria. «Miedo no me da el Atlético de Madrid. Tampoco me preocupa nada de ellos, me preocupa que no demos la mejor versión. El Atlético es uno de los mejores equipos de Europa», señaló Asier Garitano.