El futbolista del Atlético de Madrid Lucas Hernández llegó este martes a las 10:10 al Juzgado de lo Penal número 35 de Madrid, especializado en violencia de género, donde serán juzgados él y su pareja por sendos delitos de violencia doméstica por una pelea el pasado 3 de febrero.

La Fiscalía pide para Lucas Hernández siete meses de prisión y cuatro para su pareja por un delito de maltrato en el ámbito familiar, así como dos meses más para la mujer por un delito de daños.

El representante del Ministerio Público hizo esa petición en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 7 de Majadahonda (Madrid), que fue el que conoció los hechos antes de remitir la causa al juzgado de Madrid, y que no aceptó la decisión del futbolista y de su pareja, que acordaron no denunciarse mutuamente. Tampoco se ha aceptado el acuerdo de conformidad entre ambas partes para que no se celebre el juicio.

El juicio está previsto para las once de la mañana, una vez que se rechazó la petición de fijar otra fecha para evitar su coincidencia con el partido que el Atlético de Madrid juega esta noche contra el Bayer Leverkusen en Alemania, aunque el jugador ha sido convocado de todas formas por el entrenador argentino Diego Simeone para viajar en cuanto tenga lugar la vista.