Idan Ofer, millonario israelí, quiere entrar en el accionariado del Atlético

Idan Ofer, empresario israelí establecido en Londres cuya fortuna está estimada en alrededor de 2.400 millones de euros, entrará a formar parte del accionariado del Atlético de Madrid, según avanzó el diario hebreo «Calcalist». Precisamente, el consejo de dirección del club rojiblanco aprobó este miércoles una ampliación de capital, cuyo porcentaje de acciones no fue especificado, aunque en Israel se hablaba ayer del 15 por ciento. Una ampliación a la que no acudierán Miguel Ángel Gil Marín, dueño del 54% de las acciones, el grupo chino Wanda (20%) ni el presidente Enrique Cerezo (17,9%). En este sentido, el conjunto madrileño ha convocado para este jueves una conferencia de prensa en el estadio Wanda Metropolitano para realizar un «anuncio institucional», aunque hoy no ha querido revelar ningún detalle al respecto.

La última ampliación de capital en el Atlético de Madrid, que fue aprobada en junta el 24 de febrero de 2015, supuso el desembarco en el club del grupo Wanda, propiedad del magnate chino Wang Jianlin, que tiene el 20% de las acciones de la entidad, por las que pagó unos 40 millones de euros. Gil Marín y Enrique Cerezo viajaron recientemente a Pekín para comunicar sus intenciones a su socio chino y para ponerle al corriente de los números del club.

Según la revista Forbes, el Atlético tiene un valor de unos 620 millones de euros. Su nueva casa, el Wanda Metropolitano tuvo un coste de 310 millones de euros. El club pretende reducir parcialmente su deuda, de 483 millones de euros a junio de 2016, con la venta de los terrenos que albergaban su antiguo estadio, el Vicente Calderón. Una operación en la que los mandatarios rojiblancos esperan conseguir unos ingresos de 200 millones de euros.

La presencia israelí en el club rojiblanco no es una novedad porque la relación de ese país con el equipo rojiblanco está presente desde hace dos años, cuando la plataforma Plus 500 comenzó a patrocinar al conjunto madrileño en su camiseta. Desde entonces, el Atlético de Madrid ha obtenido 42,5 millones de euros por dicho patrocinio con la citada empresa israelí.