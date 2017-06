Tas: «Ahora soy mucho más del Atleti»

Tasuku Okada era, hasta este jueves, un tranquilo y desconocido periodista deportivo que trabaja en la edición japonesa de Goal.com al que la sanción del Tribunal de Arbitraje Deportivo contra el Atlético de Madrid ha convertido en viral.

Tasuku, apodado «Tas», mantiene esas tres letras como indetificador en Twitter, motivo suficiente para que miles de hinchas rojiblancos descargaran su ira en su cuenta creyendo que lo hacían contra el Tribunal.

Sorprendido por tanta mención, Tasuku se decidió a enviar un tuit en español intentando sacar del error a los tuiteros.

Señores,me llamo Tasuku y me llaman "TAS". No hagan los tweets poniendo @TAS porque ustedes me están matando!! jaja — 大川佑 | Goal編集長 (@tas) 1 de junio de 2017

El tuit en cuestión tiene ya casi 10.00 retuits y otros tantos «Me Gusta», un éxito que ha llevado a Tasuku a seguir practicando con el español en un segundo tuit en el que agradece el recibimiento dispensando.

Estoy muy sorprendido de que esto fue tan viral! Gracias @Twitter, los aficionados del @Atleti Gracias! — 大川佑 | Goal編集長 (@tas) 2 de junio de 2017

El propio Tasuku se encuentra abrumado por la reacción que ha tenido su tuit en España, tal y como ha explicado a la versión española de su medio: «Después de que publicara ese mensaje en castellano la gente comenzó a disfrutar y a reír. Algunos me decían: 'eres una leyenda, ¡ven al Atleti!'. Creo que solo me ha pasado ahora. Tengo esta cuenta de Twitter desde 2007 y es la primera vez que me pasa algo así». De hecho, asegura que a partir de ahora estará más pendiente del conjunto colchonero: «Me gusta más el Atlético ahora y me gustaría hacer una visita a Madrid. Tenemos un periodista japonés que es un entusiasta del Atleti, ¡así que siento al club más cerca que nunca!».