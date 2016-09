«Espero estar en nuestro hermoso estadio el año que viene»

En un volumen cuyos capítulos se llaman Soñar, Aprender, Emocionar, Liderar, Superar. Competir, Luchar, Sentir... hay un verbo que destaca por encima de todos: Creer. Ese es el título del libro de Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, que se ha presentado hoy en el Vicente Calderón. ¿Autobiografía o filosofía? El lector podrá juzgarlo a través de la lectura de sus más de 300 páginas. Como dijo Enrique Cerezo, presidente del club, en el prólogo del acto, ahí están algunas de las frases que podrían inscribirse en el frontispicio del estadio: «El esfuerzo no se negocia», «Si se cree y se trabaja, se puede» o «Hay que vivir cada minuto del partido como si fuera el último».

«Todo es creer», manifestó Simeone. «Creer en el trabajo, en el amor, en los amigos, en la vida... Creer es ir día a día, hacer lo que te gusta. En consecuencia, llega lo que tiene que llegar. Para eso tenemos que trabajar y mejorar este inicio de temporada. Yo sigo siendo transparente, estoy bien y contento, tenemos un estadio hermoso para el año que viene y espero estar allí».

«Creer. El desafío de superarse siempre» (Libros Cúpula) no es solo un puñado de sentencias y de recuerdos sobre el fútbol, aunque es obvio que es la clave de bóveda del entrenador argentino. «El fútbol me obliga a no quedarme quieto, es una parte importantísima de mi vida. La pelota es la razón de mantenerme vivo. La pelota nos ilumina, cuando vemos una se nos van los ojos. No entiendo la vida y el deporte sin pasión. Podemos fallar, pero no tolero la no entrega».

Preguntado por la situación de Antoine Griezmann, que desveló esta semana que la permanencia de Simeone en el Atlético fue clave para su propia continuidad (llamó al técnico antes de tomar una decisión), el Cholo fue tajante: «Antoine sabe que está en un club maravilloso, que crece día a día, que le ha dado la posibilidad de ser el futbolista que es hoy, y en ese club se ha encontrado con un entrenador que le quiere y compañeros que le dan la oportunidad de desarrollar su talento. Está destinado a ser uno de los mejores del mundo. Su llamada es buena porque es un jugador importante y está valorando el trabajo».