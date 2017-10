Elche-Atlético Simeone: «Ojalá podamos ver la mejor versión de Augusto» El técnico rojiblanco dará al mediocentro sus primeros minutos de la temporada después de recuperarse de la grave lesión que le ha tenido un año fuera de los terrenos de juego

EP

24/10/2017 14:14h Actualizado: 24/10/2017 14:16h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, recalcó que la Copa del Rey «siempre es una referencia» para su equipo porque es un torneo que les ha dado «muchas alegrías» y, antes del debut este miércoles ante el Elche, dejó claro que ni le entusiasman las opiniones positivas ni le deprimen las negativas.

«Nosotros solo pensamos en resolver la eliminatoria. La Copa del Rey es siempre una referencia para nosotros porque nos ha dado muchas alegrías y porque es una competición que nos gusta. Siempre pensamos en dar minutos a los que llevan jugando menos para compensar el esfuerzo de todos para el partido de mañana, después el sábado y el próximo martes», señaló Simeone este martes en rueda de prensa.

Para el 'Cholo', «cada partido es una ilusión nueva y una oportunidad nueva». «Tengo claro que en este tipo de partidos lo que importa es la intensidad y la competencia con la que salgamos a afrontar el encuentro», añadió.

Muchas críticas se ciernen sobre el rendimiento del Atlético después de un comienzo irregular que le hacen peligrar su continuidad en la Liga de Campeones. «Las opiniones son respetables y yo soy muy abierto para sostener cualquier tipo de opinión. Es normal que la gente haga una crítica, ya sea positiva o negativa, pero no me entusiasma ninguna positiva ni tampoco me deprime ninguna negativa», subrayó.

«Lo que te perjudica en cuanto a no hacer goles es la ansiedad y la necesidad de buscar y no encontrar»

Entre esas críticas se encuentra la falta de puntería del conjunto rojiblanco. «Simplemente, hay que esperar a que las pelotas que van fuera puedan entrar. Cuando suceda esto, el equipo tendrá más tranquilidad desde el juego, ya que lo que te perjudica en cuanto a no poder hacer goles es la ansiedad y la necesidad de buscar y no encontrar», destacó Simeone.

Además, las rotaciones se han convertido en algo habitual para Simeone gracias al «paso adelante» que han dado futbolistas como Thomas, Lucas Hernández o Correa. «Nos dan más oportunidades de formar siempre un equipo competitivo, y después está mi capacidad para poder leer mejor qué jugador nos puede dar más en un partido o en otro», puntualizó.

El técnico rojiblanco aseguró estar dispuesto a «hacer lo que sea» para que el Atlético de Madrid, sin poder fichar, pueda seguir compitiendo al máximo nivel. «Siempre estamos mirando en los chicos del Atlético B y mirando la posibilidad de seguir sumando a los Lucas, Koke y Saúl que nos den alternativas desde la cantera, lo cual considero importante en un club como este. Seguiremos dando oportunidades mientras nos sigan permitiendo las situaciones», declaró.

«Asumo la responsabilidad de no haberle dado a Gaitán los minutos que un futbolista como él necesita»

Precisamente, el canterano Saúl Ñíguez vivirá un «día especial» en su regreso a Elche aunque su técnico no aseguró su presencia en el once. Quien sí tendrá minutos será el centrocampista Augusto Fernández, un futbolista que «va creciendo cada día más». «Es un jugador importante en su mejor nivel, con juego entre líneas y personalidad. Ojalá podamos ver la mejor versión de él para echarnos una mano cuando lo necesitemos», resaltó el entrenador argentino.

Entre los jugadores que tendrán su oportunidad en el Martínez Valero estará el argentino Augusto Fernández, que se perdió prácticamente toda la temporada anterior por una lesión en la rodilla derecha y todavía no ha tenido minutos en competición oficial esta temporada.

«Va creciendo cada día más en los entrenamientos, mañana va a sumar minutos que necesita. Se lo dije a él y lo saben ustedes, si juega en su mejor nivel tiene visión de juego, dinámica, ritmo, juego entre líneas, personalidad», describió al mediocentro.

Otro jugador con menos minutos de lo habitual es también Nico Gaitán. Simeone se responsabiliza por esta escasa presencia en el club rojiblanco porque «nunca ha tenido siete partidos seguidos para poder responder con lo que tiene».

«He intentado compensar la presencia de Carrasco con él por la derecha para buscar alternativas, aunque está claro que el se siente mucho mejor por la izquierda y asumo la responsabilidad de no haberle dado los minutos que un futbolista como él necesita para demostrar la calidad que tiene», reconoció.

Además, Simeone, que cree que su opinión no «va a sumar» al debate sobre si la Copa debería ser a partido único, habló del gran inicio del Valencia, rival directo. «Va a ser un equipo competitivo. Tienen un gran entrenador, buenos futbolistas y me sorprende por su juego dinámico, es agresivo. Les sorprenderá a los que se imaginaban a un Valencia diferente», sentenció.