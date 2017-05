Diego Costa: «Si salgo del Chelsea es solo para ir al Atlético»

Diego Costa ha dejado muy claro que solo dejaría el Chelsea para volver al Atlético, equipo del que salió hace tres temporadas y que nunca ha dejado de pensar en su regreso. El hispano-brasileño habló después de que su equipo perdiera en la final de la Copa inglesa ante el Arsenal, y no pudo ser más explícito: «No tengo intención de salir, estoy bien aquí y tengo dos años de contrato. Me quedaré si el club y el entrenador quieren, pero si me voy ya saben qué equipo me gusta. Si el club quiere venderme ya les deje muy claro que solo hay un equipo al que me iría».

Cuestionado por si ese club era el Atlético, Diego Costa no tuvo problemas en afirmarlo: «Todo el mundo sabe que es el Atlético. Si llega una oferta de otro equipo, me quedo. Si es el Atlético lo voy a pensar, está claro».

El delantero también aseguró que su futuro más inmediato está lejos de China, pese a que en los últimos meses se ha rumoreado con que ya tenía apalabrado un fichaje millonario por un club de esa Liga: «Mi futuro lo voy a elegir yo, no el club, y ya saben cuál es mi deseo. A China no me voy». Y Diego Costa se marchó volviendo a reiterar su deseo: »Cambié España para venir al Chelsea y si me tengo que ir ya he dejado claro dónde sería».