Cerezo: «El club está trabajando para dar una gran despedida al Vicente Calderón»

El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, advirtió este miércoles que el partido de la final de la Copa del Rey que se jugará el 27 de mayo entre el Barcelona y el Alavés en el Vicente Calderón será el «último» que se jugará «oficialmente» en el estadio y apuntó que están "trabajando" para darle una «gran despedida» con todo tipo de «homenajes».

«Oficialmente me da la impresión de que el partido de final de la Copa del Rey va a ser el último que se va jugar. Lo que no me da la impresión, es que va a ser el último» indicó Cerezo tras a presentación del acuerdo entre la Fundación Atlético de Madrid y La Escuela Nacional de Valores que tuvo lugar en el feudo rojiblanco.

El mandatario aseguró que el club está «trabajando» para dar a su «querido» estadio una «gran despedida» y por ello están preparando «todo tipo de homenajes». «Vamos a jugar el último partido de la Liga, el último partido de Copa y conciertos musicales. Estamos intentando dar una despedida a este estadio en el que durante 51 años hemos vivido, hemos convivido, hemos jugado, hemos perdido y hemos ganado títulos aquí», subrayó.

El empresario insistió en que todavía están «trabajando» en el homenaje de despedida, aunque de momento tienen los dos partidos «más» importantes para despedirle de una manera «grandiosa». «Tenemos el final de Liga contra el Athletic y la final de Copa, que aunque desgraciadamente no la podemos jugar nosotros, la van a jugar el Barcelona y el Alavés. Creo que es un bonito homenaje a este estadio que se juegue aquí una final de Copa. Ojalá hubiéramos podido estar nosotros», lamentó.

Por otro lado, ante la posibilidad de que el Atlético necesitara jugar la previa de Champions de la temporada que viene, habrá que buscar una «solución» si no se puede en el Wanda Metropolitano. «Primero, es una hipótesis que la tengamos que jugar. Segundo, si la tenemos que jugar porque las circunstancias deportivas no nos dejan ser los terceros o los segundos, indiscutiblemente tenemos que buscar una solución», comentó.

Respecto a una posible salida del equipo de Antoine Griezmann, Cerezo repitió que el francés «está feliz aquí». «Si ha dicho que está mejor en un país con sol es porque es listo y sabe donde vive», bromeó al respecto.

Además, ayer martes se incorporó Thiago a los entrenamientos y este miércoles Jan Oblak. «Nosotros tenemos una buena plantilla y lo que no queremos tener son lesionados. Ahora mismo los jugadores que están lesionados están en fase de recuperación y desgraciadamente creo que algunos todavía tardarán», destacó.

Finalmente, Cerezo confesó que no vio la derrota del Barcelona en París. «Me enteré del resultado ayer por la noche. Me parece que no es un buen resultado para el Barça, pero también creo que lo mismo que le han metido cuatro puede meterlos él en la vuelta», matizó.