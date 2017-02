El Barcelona busca su cuarta final de Copa consecutiva, las tres últimas con Luis Enrique en el banquillo, con todo a su favor. El escenario, un Camp Nou que se presume lleno a reventar, y el resultado, un 1-2 en el Calderón, son los dos argumentos del barcelonismo para verse de nuevo disputando el último encuentro de la competición doméstica del K.O. Llegarán los de Simeone con la obligación de marcar un mínimo de dos goles si quieren revertir la situación, lo que les obligará a ir a por el partido desde el principio. Y esta es una situación cómoda para los azulgranas.

«Por el resultado y las circunstancias de esta semifinal, sí podemos ver sorpresas, con el Atlético arriesgando más y presionando arriba más tiempo. Nosotros no vamos a especular. También vamos a ir a por el partido», ha asegurado Luis Enrique, que deja bien claro que «el resultado es bueno, pero no hay ningún jugador de la plantilla que piense que esto está hecho». «Vamos a sufrir los noventa minutos», sentencia.

No tiene tan claro Simeone, en cambio, que su estilo de juego vaya a ser tan diferente al habitual. Al técnico colchonero no le gustan las «aventuras» y espera voltear la eliminatoria siendo superior al Barcelona en el Camp Nou. «La realidad es lo único que cuenta, nos enfrentamos a un equipo fuerte en su casa y las aventuras nunca me gustaron. Me gusta más lo real y lo que en realidad va a pasar. Vamos a enfrentarnos a un equipo poderoso, seguramente el mejor del mundo, preparado para medirse a cualquier equipo que lo quiera presionar en su campo y preparado para jugar al contragolpe», aseguró.

Jugarán ambos equipos con dos ausencias de peso. Neymar y Gabi, que vieron la amarilla en el Calderón, se pierden la vuelta. Arda Turan se perfila como el sustituto del brasileño en el extremo izquierdo, aunque Denis Suárez también podría actuar en esta demarcación. Más importancia puede tener la ausencia de Gabi, un referente desde que Simeone aterrizara en Madrid, lo que podría obligar al técnico a reubicar a Koke en el centro con Saúl Ñíguez. Carrasco y Gaitán ocuparían las bandas, aunque Correa podría ser otra opción, y Torres y Griezmann la punta de ataque. El madrileño le ha marcado seis goles al Barça en el Camp Nou y otros cinco en el Calderón, mientras que el francés, que está en un excelente estado de forma, ya le anotó a los culés en la ida la pasada semana. Por ambos pasan las opciones de una final.

Piqué, recuperado, jugará

Luis Enrique, que en estas últimas tres temporadas ha superado 15 de las 16 eliminatorias que ha disputado (11 de Copa y 4 de Champions), también recupera a Iniesta y Busquets después de que confirmara que Gerard Piqué ha superado sus molestias en el adductor. El asturiano ha confirmado este martes por la mañana que los dos centrocampistas reciben el alta médica.

Tras las rotaciones del pasado sábado ante el Athletic (descansaron los laterales, Luis Suárez y Messi fue sustituido), hoy regresan los titulares. Y eso que el 1-2 de la ida es una garantía: de las catorce eliminatorias coperas en las que los culés han afrontado la vuelta con ese resultado, siempre han pasado de ronda.