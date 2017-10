El Barça en Liga, un imposible para Simeone

El Wanda Metropolitano acoge este sábado por primera vez (20.45 horas) el Atlético de Madrid-Barça, uno de los partidos más atractivos del curso y uno de los retos que le quedan por superar a Simeone como entrenador rojiblanco. En las once ocasiones en las que se ha enfrentado en Liga al conjunto azulgrana, ha sido incapaz de salir triunfador. En el campeonato nacional, el balance es de ocho derrotas y tres empates. Sí sabe el técnico argentino lo que es derrotar al Barça en la Liga de Campeones, donde en dos temporadas eliminaron a los azulgranas en los cuartos de final de la máxima competición continental, ambas con triunfos como local (1-0 en la 2013-14 y 2-0 en la 2015-16).

En encuentro como el Atlético de Madrid Barcelona, cada detalle cuenta, por lo que Simeone respondió con ironía al ser preguntado ayer por la posibilidad de que el césped esté alto para ayudar frenar el juego rival. «No soy jardinero, soy entrenador. Cuando me invitas a tu casa a comer me invitas con tus platos, tus manteles y tus vasos. Y cuanto yo te invito a comer a la mía, lo hago con mis platos, mis manteles y mis vasos. Si voy a tu casa no pido un plato cuadrado, uso el que me ofreces. Eso es jugar en casa o jugar fuera», explicó el argentino, que no quiso no quiso pronunciarse sobre la situación que atraviesa Cataluña.

El Atlético, cuarto en la clasificación con 15 puntos, cuenta por victorias sus dos partidos en su nueva «casa», en la que ha derrotado al Málaga (1-0) y al Sevilla (2-0), pero cayó en el descuento en la Liga de Campeones ante el Chelsea inglés (1-2); y recibe a un Barcelona invicto en siete jornadas, con 23 goles a favor y solo dos en contra.

Trasladar los bonitos duelos vividos en el Vicente Calderón al Wanda Metropolitano depende de los jugadores, pero la afición puede contribuir caldeando el ambiente, en positivo, a que el estreno de un Atlético-Barça en el nuevo feudo sea futbolísticamente de alto nivel. «Al final extrañas el Vicente Calderón pero es normal y lógico. Tenemos que ir creando en el Wanda esa magia del Calderón. Eso tiene que ir con partidos, con tiempo, y que la afición se acostumbre y que vea que lo damos todo por ellos en el campo», reconocía el rojiblanco Saúl.