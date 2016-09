Todos los ojos sobre Simeone en el Calderón

La grada que le adora tendrá hoy el foco puesto sobre Diego Simeone, que ha acaparado los últimos titulares del Atlético de Madrid. Visita el Calderón el Sporting, que deberá medir la reacción de los rojiblancos tras un inicio de temporada sin acierto y dos excelentes partidos en Vigo y Eindhoven. Pero sin duda el protagonista será el maestro de ceremonias de tantas veladas en el Manzanares.

«Al que no me crea, mala suerte. El que me crea, que me conoce, sabe que me guío por lo que me pasa por la cabeza y el corazón. Y, a partir de ahí, no voy a cambiar, porque ya tengo 46 años y es difícil que me cambien a estas alturas de mi vida». Corazón y contrato son dos argumentos que no maridan bien, al menos en un negociado como el fútbol, aunque ambos son igual de legítimos. Diego Simeone se esforzó ayer para que encajaran cuando confirmó la reducción de su compromiso en dos años, de 2020 a 2018.

«Hemos hablado con el club y, como siempre desde nuestra llegada, tomamos la mejor decisión para el Atlético», dijo. «Quédense tranquilos, que estamos bien. Lo único que me moviliza es ver a los muchachos, que me dan el corazón y la vida. Y no se preocupen que dentro de dos años también podemos renovar. A ver si ya me quieren echar entonces», bromeó.

Lo que no explicó el técnico es el motivo de la rebaja. En la estela de Ricardo Zamora y Luis Aragonés, los dos técnicos que más temporadas seguidas han entrenado a este equipo de banquillo eléctrico, en marzo de 2015 el Cholo unió su destino al del Atlético hasta 2020. «Elijo estar aquí porque el club va a seguir creciendo». ¿Fue aquella una decisión exagerada?

Su amago de rendición en la sala de prensa de San Siro tras la derrota en la final de Champions erizó el vello de los mandatarios del club, los jugadores y la hinchada. ¿Sentía Simeone que había tocado techo con el Atlético? En 2018 acaba un ciclo mundialista, y dependiendo de cómo le vaya a Argentina, ese banquillo puede estar disponible. ¿Habrá llegado entonces su hora como seleccionador de la albiceleste? Todo esto son conjeturas, no certezas. Lo cierto es que el entrenador más importante en la historia reciente del Atlético seguirá dos temporadas más, cobrará ocho millones por cada una, despedirá el viejo Calderón y estrenará el nuevo estadio aún sin nombre. «Si estoy acá es porque quiero estar acá».

En el horizonte más inmediato está el Sporting, que hace un año puso al Atlético en serias dificultades en el Manzanares y le derrotó en El Molinón, arruinando sus posibilidades de ganar la Liga. No se prevén grandes cambios en el once (tal vez el descanso de Gabi, que sería relevado por Augusto). En el equipo asturiano la ausencia de Moi Gómez por lesión condicionará el equipo que ponga en liza Abelardo. En defensa, es probable la vuelta de Jorge Meré como pareja de Amorebieta.