A tenor de su trayectoria reciente en la Champions y del entusiasmo que esta competición contagia a su hinchada y al equipo, el Atlético se encuentra en una situación inesperada. Se la juega a todo o nada esta noche (20.45, beIN Sports) ante el Qarabag de Azerbaiyán en la cuarta fecha de la fase de grupos. Hasta ahí le ha llevado la deriva fatalista de los partidos sin gol, de los errores ante los porteros y de la incomparecencia de su estrella, el francés Griezmann, desaparecido en el último mes después de un verano crispado en el que recibió una sustancial subida de sueldo por el interés del Manchester United en ficharlo.

Igual que no se sabe si fue antes el huevo o la gallina, se desconoce si el Atlético no gana porque Griezmann no marca o el francés no anota porque su equipo no juega. La realidad dice que la estrella rojiblanca parece aburrirse en el campo, apático en según qué situaciones, sin la influencia en el juego que determina su técnica y su lucidez. Falto de alegría, no se le ve cómodo en la cancha.

Su aportación en el césped es notablemente inferior a la de pasadas campañas. Lleva tres goles (uno menos que Correa) en once partidos oficiales, muy lejos de sus promedios habituales. 26 tantos el curso anterior, 32 en 2016 y 25 en su primera campaña en el club. No marca desde hace un mes. Demasiados días para un depredador como él.

Por elevación de esas cifras, el Atlético sufre sin la aportación de su estrella. Lleva 17 goles, casi la mitad que hace doce meses, 30. Y así sucesivamente en la comparación con el pasado: 22, 25, 30, 35...

Griezmann se colocó este verano en un territorio áspero donde falló la comunicación. Apenas terminó la Liga, apareció en una entrevista en la televisión francesa asegurando que las posibilidades de irse al Manchester United, que le ofrecía un sueldo de 18 millones anuales, eran de «seis sobre diez». Y añadió una premonición que sentó muy mal a la parroquia rojiblanca. «Si tengo que cambiar de equipo, no habrá problema». Llegó luego la sanción del TAS que impide al club madrileño fichar hasta el mercado de invierno, y el francés se recogió a los cuarteles. «Ahora más que nunca, Atleti», expuso en las redes sociales. En el Wanda y en el sentimiento atlético anida la preocupación de que Griezmann esté compitiendo como de prestado, a la espera de que cuaje la oferta a final de temporada y con el Mundial de Rusia a la vuelta de la esquina. No es el Griezmann de siempre.

El Atlético necesita ganar hoy al Qarabag para poder pensar en repetir una final de la Champions, como en 2014 y 2016. Está obligado a ganar los tres partidos que le quedan en la fase de grupos (además, Roma, en casa, yChelsea, en Londres), salvo que hoy los ingleses venzan en Italia. Entonces le valdría con ganar dos encuentros, contando con el de hoy.