Han pasado varios días desde que el Tribunal de Arbitraje Deportivo reafirmó la sanción de la FIFA al Atlético, que ha pasado del mazazo inicial a planificar la próxima temporada. Porque que el Atlético no pueda fichar en verano no quiere decir que no vaya a reforzarse pensando en el final de la campaña. Con varios nombres sobre la mesa –Vitolo, Sandro o Diego Costa– el problema ahora radica en cómo tender un puente que permita llevar a cabo las contrataciones sin contravenir los términos de la sanción. Caminos alternativos para que los nuevos fichajes puedan mantener su actividad hasta el mes de enero antes de recalar en el vestuario rojiblanco.

La sanción de la FIFA ha hecho agudizar el ingenio en las oficinas del Calderón. Se estudian vías diferentes para asegurarse un final de temporada más amable. Sobre todo, durante ese primer tramo de 2018 en el que la Copa del Rey y la Liga apenas dejan respiro a los jugadores. El problema es que el castigo de la FIFAobliga a mirar cada objetivo con lupa y trazar una hoja de ruta diferente para lograr el acuerdo. En algunos casos, como el del francés Lacazette, el Lyon no parece estar por la labor, pero no todos los clubes son tan radicales.

Lo más sencillo para el Atlético a la hora de fichar es llegar a un acuerdo privado con el club de origen de los jugadores y hacerlo efectivo en enero. Ese podría ser el caso de Sandro, delantero del Málaga, que se quedaría en el club andaluz hasta el mercado de invierno y luego recalaría en el Atlético. Operación viable, ya que el conjunto blanquiazul no jugará en Europa y no es, a priori, un rival directo de los rojiblancos.

La situación se complica cuando el nombre que aparece sobre la mesa es el del internacional Vitolo. El Sevilla no quiere ni oir hablar de un traspaso en diferido a un equipo rival como el Atlético al que se enfrentará en la liga y en la Champions. La operación del canario pasaría con casi toda seguridad por un equipo puente y es ahí donde aparece el nombre de Las Palmas. El jugador canario, que nunca jugó con su club de origen en Primera, cumpliría un sueño de niño y, a la vez, facilitaría su traspaso al Atlético. Los rojiblancos podrían acordar de manera privada el fichaje con el Sevilla y su cesión a Las Palmas hasta enero, o podría ser el jugador el que comprara su libertad pagando su cláusula de rescisión para jugar luego unos meses de amarillo antes de recalar en el Wanda Metropolitano.

A Madrid, por China

Si parece enrevesado el caso de Vitolo, lo es aún más el de Diego Costa. El exjugador del Atlético ya ha dejado claro que vería con buenos ojos su salida del Chelsea y su regreso a Madrid, pero para ello necesita salir de Londres durante unos meses. El mercado asiático aparece como una tercera vía asequible en el caso del brasileño. El mercado en China se abre a mediados de este mes de junio y sería entonces cuando Diego Costa debería salir para recalar en algún club y jugar allí hasta el final de año, cuando acabe su temporada. Luego, con la carta de libertad –aunque previsiblemente con un acuerdo previo firmado entre ese equipo chino y el Atlético–, Costa sería libre para venir a Madrid.

Por último aparece la opción de que un fondo buitre se haga con los derechos de cualquiera de los fichajes del Atlético y los ceda hasta enero, cuando podrían lucir ya la elástica rojiblanca. Ingeniería financiera que será vigilada con celo por la FIFA, que no quiere que haya regates ilegales a su sanción.