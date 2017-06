Antoine Griezmann, recién firmada su renovación con el Atlético hasta el 2022 con un sustancial aumento de sueldo, ha entonado el 'mea culpa' sobre sus declaraciones de los últimos tiempos, en las que nunca cerró la posibilidad de abandonar el conjunto rojiblanco este mismo verano.

En un comunicado emitido por el Atlético, el delantero francés comienza pidiendo perdón a los aficionados por sus declaraciones: «Lo primero que quiero hacer es pedir disculpas a la gente que haya entendido mal mis declaraciones. Puede que me expresara mal o que algunos quisieran sacar titulares donde no los había, pero desde que he llegado lo doy todo por mi club, mis compañeros y mi cuerpo técnico y estoy muy feliz de volver a vivir una temporada más con todos ustedes».

Reconocido, al menos en parte, que su actuación no fue la mejor para ganarse el cariño de la hinchada, Griezmann prosigue asegurando que tiene muy claro cómo agradecer el apoyo del club y de la afición: «Daré gracias a todos dándolo todo en el campo como siempre».

Durante el último mes, nada más terminar la iga, Griezmann apareció en varios medios de comunicación de su país dejando abierta la posibilidad de abandonar el Atlético este mismo verano. Solo cuando el TAS confirmó la sanción al Atlético que le impedirá fichar hasta el próximo enero, el delantero francés confirmó que permanecería en el conjunto rojiblanco la próxima temporada.

«Ahora estaré unos días descansando para recuperar fuerzas y volver con mis compañeros y el cuerpo técnico a preparar a tope la temporada en Los Ángeles de San Rafael como todos los años», concluye Griezmann.