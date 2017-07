El Atlético comienza la pretemporada

El Atlético de Madrid comenzó este jueves a primera hora de la mañana la pretemporada, el sexto proyecto de la era Diego Simeone, con un entrenamiento con 19 jugadores, pero aún sin medio equipo, un total de nueve futbolistas internacionales que apuran los últimos días de las vacaciones.

En un curso con cambios en el estadio -el club tiene previsto estrenar su nuevo Wanda Metropolitano en la tercera jornada de la Liga- y en el escudo, con el nuevo en vigor desde el pasado 1 de julio, y aún en pleno verano con la prohibición de inscribir fichajes hasta enero de 2018, no hay casi variaciones en el equipo.

De momento, y probablemente hasta el inicio del nuevo año, salvo algún caso puntual, sólo hay tres modificaciones seguras en el Atlético, las tres en forma de bajas: el italiano Alessio Cerci, que ha rescindido el contrato del que le restaba un año; el portugués André Moreira, rumbo al Benfica; y su compatriota Tiago Mendes, a falta de confirmar si pasa al cuerpo técnico del equipo rojiblanco.

Los otros 20 futbolistas de la plantilla del pasado curso, pendiente quizá de algún mínimo movimiento, permanecen en el equipo, sin posibilidad de fichajes para el primer tramo de la campaña, pero sí con vistas al mercado de invierno, con dos operaciones en marcha e inminentes en ese sentido: Vitolo y Diego Costa.

De esa veintena de jugadores, Simeone ya dispone desde este jueves, el primer día de pretemporada, sobre el terreno de juego de once: el portero Moyá; los defensas Vrsaljko -ya recuperado de la lesión que le mantuvo dos meses fuera al término de la pasada campaña-, Lucas Hernández y Juanfran; los medios Augusto Fernández, ya restablecido de la lesión de rodilla que le apartó de la competición desde el pasado septiembre, Gabi, Nico Gaitán y Thomas ; y los delanteros Ángel Correa y Fernando Torres, este último firmada ya su renovación por un año.

El francés Kevin Gameiro, operado de unas molestias en el pubis que arrastraba ya desde el tramo final de la pasada temporada, también está ya en la Ciudad Deportiva de Majadahonda, aunque se entrenó en el gimnasio en el proceso de recuperación de esa intervención que le mantendrá de baja parte de la pretemporada.

Otros nueve futbolistas, de vacaciones porque jugaron compromisos internacionales una vez terminada la anterior campaña, se sumarán al trabajo en los próximos días, dependiendo de los casos: Oblak, Filipe Luis, Diego Godín, Savic, Giménez y Yannick Carrasco, este domingo; Griezmann y Koke, el miércoles que viene; y Saúl, a finales del mes de julio.

A la vez, Simeone también dispuso en el primer día de la pretemporada de cuatro de los once jugadores que vuelven al Atlético tras sus respectivas cesiones: el colombiano Rafael Santos Borré y los argentinos Matías Kranevitter, Luciano Vietto y Axel Werner, el único de todos ellos que se estrena en los entrenamientos del equipo después de un año de préstamo en Boca Júniors. El cancerbero apunta a la plantilla de la nueva temporada como tercer guardameta.

Futuro de los cedidos

De esos once cedidos, el futuro es incierto para muchos de ellos. Mientras Kranevitter y Werner se perfilan dentro del equipo para el nuevo curso, la pretemporada dictará la continuidad o no de Luciano Vietto, Santos Borré, Amath N'Diaye, Diogo Jota o Héctor Hernández, estos tres últimos aún de vacaciones. Guilherme Siqueira, Javi Manquillo, Bernard Mensah y Emiliano Velázquez, en principio, no se incorporarán al trabajo veraniego y saldrán del club este verano.

Cinco canteranos (Diego Conde, Sergio González, Rubén Fernández, Keidi Bare y Juan Moreno) completaron este jueves la nómina de 19 futbolistas de la que dispuso Simeone para el primer entrenamiento de una pretemporada que durará casi un mes y medio.

Con el inicio de la competición previsto para mediados de agosto, con la primera jornada de la Liga, ese es el tiempo ideado de preparación para el equipo, que el próximo domingo se trasladará a su habitual concentración de dos semanas en Los Ángeles de San Rafael (Segovia) antes de entrar en juego en los partidos amistosos.

De momento hay cuatro confirmados. Aún no lo está por parte del Atlético, sí del Numancia, el encuentro del día 22 de julio entre ambos equipos en el tradicional Memorial Jesús Gil y Gil en la localidad soriana de Burgo de Osma, el pueblo de nacimiento del expresidente del club fallecido en el año 2004.

Sí están ya anunciados el resto: el 25 de julio, en México, en el partido de celebración del centenario del Toluca; el 1 y 2 de agosto la Copa Audi en Múnich, con el primer enfrentamiento de semifinales frente al Nápoles -también participan Bayern Múnich y Liverpool; y el 6 de ese mes en Inglaterra frente al Brighton.

Ese es el plan para la sexta temporada y media consecutiva del argentino Diego Simeone al frente del Atlético, con el que ha conquistado cinco títulos (una Liga Europa en 2011-12, una Supercopa de Europa en 2012, una Copa del Rey en 2013, una Liga en 2013-14 y una Supercopa de España en 2014) y ha repetido en el podio al final de la Liga en cada una de las últimas cinco temporadas del torneo.