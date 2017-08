El Atlético cierra la pretemporada invicto

El Atlético de Madrid, con un equipo repleto de suplentes, se llevó la victoria ante el Leganés en Butarque (0-1) y selló de esta manera con buen sabor de boca una serie de amistosos de pretemporada en los que no ha conocido la derrota. Los rojiblancos, que en la noche anterior habían jugado frente al Getafe, presentaron un once en el que no repitió ningún futbolista y donde aparecieron varios canteranos junto a nombres como Godín o Saúl. Por su parte el anfitrión puso en escena una alineación que podría ser titular en cualquier encuentro oficial.

A falta de unos días para el arranque liguero, era previsible que ambos llegaran ya lo suficientemente rodados como para que el duelo se asemejara a uno con puntos en disputa y las expectativas se cumplieron. Dos equipos bien colocados, con los conceptos tácticos asimilados y exhibiendo buen ritmo. Durante la mitad inicial eso se tradujo en mucha igualdad y pocas ocasiones, las dos más claras para el Leganés fruto de la inspiración de Gabriel y Guerrero. En la primera caracoleó el brasileño para mover la defensa en una acción que acabó rematando el punta y sacó Godín bajo palos.

El delantero se acercó otra vez al gol al filo de la media hora cuando se revolvió tras recoger una asistencia del propio Gabriel, pero su disparo se fue cerca del palo. Poco más antes del descanso por parte de los dos contendientes. Al poco de la reanudación, tuvo el Atlético su acercamiento más claro hasta ese momento. Correa armó la contra después de un córner blanquiazul y entregó a Vietto. Cabalgó este ganándole la carrera a Eraso, pero no pudo definir en el mano a mano ante Cuéllar.

A partir de ahí se hizo con el control del balón el conjunto local, que volvió a asomar por el área. Una vez más probó suerte Guerrero con un tiro que obligó a la estirada de Moyá. Sin embargo serían los de Simeone quienes acabaron adelantándose cuando Moreno capturó un balón dentro del área y batió al portero por bajo. Desde ese momento y hasta el final trató el Leganés de buscar el empate por medio de disparos lejanos que dieron algún trabajo al guardameta y centros al área, pero le faltó acierto y el partido acabó muriendo sin más goles.

LA FICHA DEL PARTIDO

0 - Leganés: Cuéllar; Bustinza, Dos Santos, Muñoz, Diego Rico; Rubén Pérez, Eraso; Omar (Júnior, min.71), Szymanowski, Gabriel; y Guerrero (Leonardo, min.71).

1 - Atlético: Moyá (Wegner, min.61); Juanfran, Augusto, Godín, Sergi; Thomas, Saúl (Olabe, min.61), Moreno (Mollejo, min82), Baré (Muñoz, min.46); Correa y Vietto.

Gol: 0-1, min.65: Moreno.

Árbitro: Del Cerro Grande. Amonestó a Bustinza (min.85)

Incidencias: encuentro amistoso de pretemporada disputado en el estadio de Butarque ante 3.500 espectadores.