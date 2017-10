Diego Simeone se lamentó en rueda de prensa por el empate ante el Barcelona y no haber sido capaces de aguantar la renta obtenida en la primera parte con el gol de Saúl. El técnico argentino se mostró satisfecho con la primera mitad de su equipo, que sin embargo cedió la pelota y casi todo el terreno de juego a su rival con el transcurso de los minutos: «Se jugó mucho como buscábamos. En el primer tiempo estuvimos cómodos. Tuvimos el gol y varias ocasiones. Ellos no tuvieron tanto peligro. Luego ellos salieron al ataque y nosotros no pudimos contraatacar. Esa es la pena del partido. Nosotros no encontramos el contragolpe que nos diera el triunfo en otro partido tremendo de Messi y ellos se llevaron el empate».

Simeone ensalzó el partido de Saúl, autor del gol de los rojiblancos, y aseguró que se trata de un jugador «importantísimo» para el equipo. El canterano, aparte de lograr el tanto, se encargó del marcaje de Messi: «Saúl es un chico que sigue creciendo, un jugador importantísimo para el presente y para el futuro. Ojalá siga en esta línea. Esta mañana se despertó y se fue al gimnasio, cada vez es más profesional y más hombre».

También quiso poner valor al encuentro de Griezmann, que por primera vez se quedó sin marcar en el Metropolitano: «Para mí el mejor partido de los que hicimos en casa. Tuvo dos ocasiones claras en la primera parte. Trabajó, aguantó de espaldas. Creo que hizo un partido muy completo».

Por último, volvió a asombrarse por el ambiente del Wanda Metropolitano, una opinión compartida con Ernesto Valverde: «El estadio es maravilloso, otra noche de fútbol brillante».