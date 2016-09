El Atlético apaga las dudas

El Atlético de Madrid culminó con un 5-0 al Sporting de Gijón una semana perfecta, con tres victorias, diez goles a favor, la portería a cero y la reafirmación del conjunto rojiblanco rumbo al primer gran desafío de la actual temporada, el partido del próximo miércoles contra el Barcelona en el Camp Nou.

Después de las dudas provocadas por los dos empates iniciales con el Alavés (1-1) y el Leganés (0-0), con la falta de pegada como un factor determinante para ambas igualadas, y tras un parón de dos semanas por los compromisos de selecciones, la respuesta del equipo madrileño ha sido rotunda con tres triunfos consecutivos.

En siete días. Del sábado 10 de septiembre, cuando se impuso con una segunda parte sensacional en el estadio de Balaídos al Celta de Vigo (0-4), hasta el sábado 17, cuando doblegó con autoridad al Sporting de Gijón en el Vicente Calderón (5-0). Entre medias, el conjunto rojiblanco venció en la Liga de Campeones al PSV (0-1).

«Encontramos tres victorias importantes y terminamos esta semana con un partido redondo donde se encontraron goles rápido y se jugó bien. La mayoría de ocasiones que se crearon se convirtieron y eso da confianza», valoró el central uruguayo Diego Godín minutos después del mayor triunfo en casa del Atlético desde hace casi dos años, desde el 5-0 al Malmoe del 22 de octubre de 2014.

Los diez goles en una semana apagan cualquier preocupación sobre su ataque. En los cuatro años y nueve meses del argentino Diego Simeone en el Atlético, el equipo sólo ha marcado más de diez tantos en una serie de tres encuentros en dos ocasiones, ambas en el curso 2012-13 y encadenadas del 27 de agosto al 20 de septiembre de 2012.

La primera vez, con doce dianas, cuando doblegó de forma consecutiva al Athletic (4-0) y al Rayo Vallecano (4-3) en la Liga y al Chelsea (1-4) en la Supercopa de Europa en Mónaco. La segunda, con once. A los citados triunfos frente al Rayo y al conjunto londinense añadió después un 0-3 al Hapoel Tel Aviv.

Ahora, ha logrado diez. Y han marcado cada uno de sus cuatro delanteros de la plantilla: Antoine Griezmann ha sumado cuatro; Fernando Torres ha hecho dos; y Kevin Gameiro y Ángel Correa han batido una vez la portería contraria. También han anotado un tanto en esta semana dos centrocampistas: Koke y Saúl. «Fuimos muy efectivos de cara al gol, que eso es importante y sobre todo que marquen los delanteros, que siempre es importante que ellos marquen y se sientan bien, mas allá del trabajo que hacen, porque en todos los partidos hacen un gran trabajo para el equipo, La gran recompensa para ellos es el gol», dijo Godín tras el 5-0.

A la vez, el equipo ha demostrado la fortaleza defensiva de siempre, sin ningún gol en la portería del esloveno Jan Oblak en estos tres duelos, con catorce remates rivales sobre su meta entre el Celta (2), el PSV Eindhoven (4) y el Sporting de Gijón (8), según reflejan las estadísticas oficiales de la UEFA sobre cada encuentro.

El miércoles espera el Barcelona y el Camp Nou, donde el Atlético tendrá tres bajas: Tiago Mendes, Miguel Ángel Moyá y Alessio Cerci, las tres fuera del choque por lesión. El resto de la plantilla está a disposición de Simeone, que probablemente modificará en alguna posición el once que planteó este sábado frente al Sporting de Gijón. Por ahí, Gabi Fernández regresará probablemente al once titular, quizá por el argentino Nico Gaitán, aunque no se prevén muchas novedades más en el equipo.