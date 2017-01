Yannick Carrasco protagonizaba una imagen polémica durante el encuentro de Liga que el Atlético de Madrid duisputaba este sábado en Mendizorroza (0-0). El centrocampista belga, sustituido en el segundo tiempo, mostraba su enfado en el banquillo al dar una patada a un botella de agua. Un gesto que dará que hablar.

Después de su suplencia en San Mamés, Simeone incluía a Carrasco en el once titular, aunque el centrocampista, que comenzaba por la derecha, donde según su entrenador no se siente cómodo, apenas aparecía en el partido. En el tono gris de su equipo, durante la hora de juego que permaneció sobre el césped no generó ocasiones y perdió varios balones. El argentino decidió sustituirlo en el minuto 62 para dar entrada a Fernando Torres. Momentos después de saludar a su compañero, el internacional belga, con cara de pocos amigos, mostraba su enfado en el banquillo y protagonizaba la polémica imagen al dar una patada a la botella. No se sabe si por su actuación o por la sustitución.